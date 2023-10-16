В Петербурге пройдут дожди с мокрым снегом

В Северную столицу циклон с Кольского полуострова принесет прохладу, кратковременые дожди, а также мокрый снег.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус, погоду в Петербурге будет определять тыловая часть обширного циклона. Таким образом, прогнозируется прохладная и облачная погода вместе с кратковременными дождями.

В понедельник, 16 октября, температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, в Ленобласти от +5 до +10 градусов. Ожидается ветер с западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до отметки в 750 мм ртутного столба.

Во вторник, 17 октября, пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом при температуре от +6 до +8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 15 октября синоптик Михаил Леус прогнозировать штормовой ветер до 25 м/с в городе на Неве.