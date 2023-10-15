Леус: Санкт-Петербург оказался в холодном тылу циклона

Холодная часть циклонического вихря станет причиной промозглой погоды в городе. Вдобавок местами ожидается штормовой ветер.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Как пишет главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 15 октября в культурная столица окажется во власти тыловой, холодной части циклонического вихря. Его центр в середине дня окажется над Кольским полуостровом, отмечает синоптик.

В регионе в воскресенье установится преимущественно облачная и ветреная погода, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в городе на Неве поднимется до +9…+11, а в области до +7…+12.

Ветра будут дуть западного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15-20 м/с, на побережье – до 20-25 м/с. Однако успокаиваться ветер начнет вечером. Атмосферное давление будет расти составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В начале рабочей недели, 16 октября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди и а воздух прогреется до +6…+8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что атлантический циклон «Тино» принесет в город на Неве дождливую и ветреную погоду с потеплением до +16.