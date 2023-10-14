Циклон «Тино» принесет в Петербург потепление

Атлантический циклон «Тино» установит в Северной столице дождливую и ветреную погоду с потеплением до +16 градусов.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус, погоду в Петербурге будет определять атлантический циклон «Тино». В городе усилится ветер, установится дождливая и облачная погода. Прогретый воздух превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

В субботу, 14 октября, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов, в Ленобласти от +12 до +17 градусов. Ожидается порывистый ветер до +17 градусов. Атмосферное давление упадет до 737 мм ртутного столба, однако показатель увеличится к вечеру.

В воскресенье, 15 октября, пройдут кратковременные дожди, также похолодает до +11 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцам обещали в солнце, теплую и сухую погоду на выходные.