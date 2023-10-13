Солнце и тепло: петербуржцам поведали о погоде на выходных

В Петербурге погода на выходных порадует горожан, однако с воскресенья циклоны принесут очередное похолодание и кратковременные дожди.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Стало известно, что в Петербурге погода резко поменяет свой вектор, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов.

Как отмечается, центр циклона сместился к Белому морю. В пятницу, 13 октября, солнце пробьется сквозь облака. Установится теплая погода до +12 градусов.

К концу выходных циклоны начнут определять погоду в регионе. Тем не менее, в субботу, 14 октября, температура дойдет до отметки в +16 градусов.

В воскресенье, 15 октября, погода уже не будет такой теплой и солнечной. В Петербурге пройдут кратковременные дожди с усилением ветра до 18 м/с.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что антициклон защитит Северную столицу от кратковременных дождей и туч на короткий период.