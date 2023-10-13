Антициклон защитит Петербург от непогоды

В Петербурге ближайшие дни отметятся потеплением до +16 градусов, облачной погодой с прояснениями и кратковременными дождями.

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Как рассказал в своем teelgram-канале синоптик Михаил Леус, в Петербурге на погодные условия влияет промежуточный гребень антициклона. Таким образом, он убережет город от кратковременных дождей и облачности.

В пятницу, 13 октября, температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, по Ленобласти от +7 до +12 градусов. Прогнозируется порывистый ветер до 17 м/с. Атмосферное давление дойдет до отметки в 754 мм ртутного столба, находясь ниже нормы.

В субботу, 14 октября, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди и потепление.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что до этого Петербург находился во власти уходящего циклона, который принес в город ливни, риск наводнения и порывистый ветер.