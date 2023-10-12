Риск наводнения и сильный ветер: стала известна погода в Петербурге 12 октября

Северную столицу вновь затянут облака и пройдут кратковременные дожди. Настроение жителям города может подпортить порывистый ветер, а также риск наводнений.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Синоптическую ситуацию в Петербурге 12 октября сформирует тыловая часть уходящего на восток циклона, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

В регионе ожидается облачность с прояснениями, а также кратковременные дожди. В четверг температура воздуха в культурной столице составит от +9 до +11 градусов, по области – от +7 до +12.

Ветер подует юго-западный, западный 7–12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, на побережье до 23 м/с. Синоптик отмечает, что ветер постепенно развернется на западные румбы, которые подходят для нагонного наводнения.

Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине 12 октября показания барометров вырастут.

В пятницу сохранится температура в +10…+12 градусов и пройдут небольшие дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осеннее тепло вернулось в город на Неве из-за влияния теплого атмосферного фронта.