Петербуржцы вспомнят, что такое +10 градусов тепла

Несмотря на то, что скоро Петербург накроет сильный дождь, сегодня, 11 октября, город на Неве окажется под влиянием теплого атмосферного фронта.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, уже сегодня в Северной столице станет теплее, к вечеру температура воздуха прогреется до +10 градусов. Однако ожидается усиление ветра до 15-18 м/с в городе и до 18-22 м/с в прибрежных районах Финского залива.

Стоит отметить, что обширный циклон повлияет на подъем воды в Неве более чем на один метр. А уже вечером 12 октября и в ночь на 13 октября синоптик предупреждает о вероятности наводнения в Санкт-Петербурге из-за повышения уровня воды в акватории Финского залива.

Ранее Санкт-Петербурге.Ру сообщал, что после первых заморозков в ближайшие дни в Петербурге температура воздуха достигнет отметки +10…+13 градусов.