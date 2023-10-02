Нить между прошлым и будущим Петербурга: Смольный показал проект нового моста через Неву

Власти Санкт-Петербурга опубликовали проекты планировки территории для строительства Большого Смоленского моста. Зона размещения моста примыкает к границам объектов культурного наследия.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Правительство Северной столицы опубликовало проекты планировки территории для строительства Большого Смоленского моста. Это стало известно после появления соответствующих документов на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно приложениям к проектам, зона планируемого размещения моста примыкает к границам нескольких объектов культурного наследия, в частности к Октябрьской набережной. Для сохранности памятников архитектуры предусмотрены меры по их приспособлению и благоустройству прилегающих территорий.

Фото: скриншот gov.spb.ru

Новый мост длиной 1,6 км соединит Большой Смоленский проспект на одном берегу Невы и улицу Коллантай на другом. На строительство из городского бюджета выделено более 27 млрд рублей. Завершение работ по возведению моста намечено на 2025 год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что началась подготовка в строительству моста через Черную речку.