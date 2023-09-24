В Петербурге в 2024 году построят мост через Черную речку

В Санкт-Петербурге начались подготовительные работы для строительства моста через Черную речку. Работы планируется завершить в 2024 году.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Смольном рассказали, что специалисты готовятся к строительству моста через Черную речку. На месте работ были вырублены деревья, а также укреплен грунт, сообщает АБН.

Отмечается, что после завершения подготовки специалисты приступят к возведению опоры моста в створе улицы Сердобольская. Новый мост планируют построить для обеспечения полноценной транспортной доступности жилого квартала на Ушаковской набережной, включающего жилые, социальные и деловые объекты.

Кроме того, строительства моста финансируется из городского бюджета. Так, власти потратили на проект порядка 176,89 млн рублей. Протяженность моста составит 39 метров с тротуаром шириной 3,5 метра.

Работы планируется завершить в следующем году.