Охотник за головами на пенсии: бабушку с заряженным пистолетом задержали на вокзале Петербурга

В Петербурге на автовокзале сотрудники Росгвардии задержали 71-летнюю женщину, у которой обнаружили нелегальное оружие. Опасную бабушку вычислили еще на досмотре.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник, 1 октября, стало известно о задержании пожилой женщины с оружием на автовокзале в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел накануне на автовокзале на набережной Обводного канала. Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, при досмотре в сумке 71-летней пассажирки был обнаружен газовый пистолет.

Как сообщается, все произошло, когда пенсионерка проходила контроль при входе в здание автовокзала. Работники вокзала нажали тревожную кнопку и вызвали наряд росгвардейцев.

Приехавшие на место сотрудники задержали местную жительницу. У нее изъяли газовый пистолет ИЖ-79-8 и магазин с семью патронами.

Выяснилось, что задержанная не зарегистрирована как владелец оружия. Сам пистолет также не числился в базах правоохранителей.

Бабушку доставили в отдел полиции, где будут выяснять, зачем ей понадобилось оружие, и откуда оно у нее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что замкомандира МЧС обезвредил вооруженного хулигана и проломил ему голову в Колпино.