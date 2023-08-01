В Колпино замкомандира МЧС отнял у хулигана пистолет и проломил ему голову

В Колпинском районе сотрудник МЧС обезоружил противника, но при обороне проломил ему голову. После этого спасатель самостоятельно вызвал специалистов.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около часа ночи 31 июля в Колпино на Вознесенском шоссе. К правоохранителям обратился 38-летний замкомандира взвода Невского спасательного центра МЧС России, который пояснил, что он во время конфликта отобрал у злоумышленника предмет, похожий на пистолет.

Позже удалось установить, что около одиннадцати вечера 30 июля 40-летний петербуржец, повздорив со спасателем, выстрелил в него из травматического пистолета. Последний молниеносно среагировал, отобрал у обидчика оружие и ударил его рукояткой по голове.

В результате стрелявший мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и удар мозга. Гражданина доставили к врачам в состоянии средней тяжести.

Спасателя отпустили после опроса. Материалы передали в военную прокуратуру. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у ресторана в Приморском районе мужчина попытался отстреляться от громкого мигранта с баллонными ключами.