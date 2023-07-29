У ресторана в Приморском районе петербуржец попытался отстреляться от громкого мигранта с баллонными ключами

В Приморском районе развязался конфликт между нетрезвым иностранным гражданином и петербуржцем с оружием. Последний сделал оппоненту замечание, но получи в ответ угрозы баллонными ключами. Тогда в ход пошло оружие.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 июля около половины четвертого ночи в полицию позвонил петербуржец, который пояснил, что у ресторана по аллее Котельникова произошла драка.

Позже удалось установить, что 36-летний заявитель сделал замечание нетрезвым гражданам, которые громко кричали, но один из них, 24-летний гражданин республики Узбекистан, достал из автомобиля два баллонных ключа и попытался ударить мужчину. Тогда петербуржец достал травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Разбушевавшийся молодой человек в ответ начал бросаться ключами и задел руку заявителя, который уже не вытерпел и обстрелял ноги обидчика.

Мигранта задержали и поместили в ИВС. С места происшествия изъяли предмет, схожий с пистолетом, гильзы и злосчастные баллонные ключи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кудрово мигранты устроили драку со стрельбой.