Город героев: петербуржцы готовы ночевать на улице, лишь бы встать на воинский учет

У военкоматов Петербурга вновь выстроились длинные очереди из желающих встать на воинский учет. Некоторые стоят там с самой ночи.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

В понедельник, 2 октября, корреспонденты зафиксировали значительные очереди у военкомата на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Большинство граждан пришли, чтобы встать на воинский учет. При этом часть из них пытается сделать это не в первый раз, сообщает 78.ру.

Примечательно, что люди начали выстраиваться в очередь с 5-6 утра. Кто-то даже оставался ночевать у военкоматов, чтобы занять место получше и побыстрее встать на учет.

Аналогичные многочасовые очереди зафиксированы не только в Выборгском, но и в других районах Петербурга.

В воскресенье, 1 октября в России стартовал осенний призыв. Всего планируется призвать в армию около 134 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что военком Северной столицы не подтвердил информацию об очередях.