Петербургский СК начал проверку после обнаружения человеческих останков
В Северной столице 17 октября нашли фрагменты скелета под асфальтом. Сотрудники правоохранительных органов взялись за расследование.
Следственный отдел по Петроградскому району инициировал доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время правоохранители выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи назначали провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить пол и возраст человека, которому принадлежат останки, а также причины смерти и давности ее наступления.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время демонтажа асфальта рабочие нашли ребра и череп.