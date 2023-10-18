Петербургский СК начал проверку после обнаружения человеческих останков

В Северной столице 17 октября нашли фрагменты скелета под асфальтом. Сотрудники правоохранительных органов взялись за расследование.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный отдел по Петроградскому району инициировал доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время правоохранители выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи назначали провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить пол и возраст человека, которому принадлежат останки, а также причины смерти и давности ее наступления.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время демонтажа асфальта рабочие нашли ребра и череп.