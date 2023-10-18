В Петроградском районе при ремонтных работах на Большой Зелениной рабочие наткнулись на неустановленные ребра и череп. Правоохранители ведут проверку.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 17 октября в полицию позвонил мужчина. По его словам, при ремонте труб одного из домов на Большой Зелениной найдены человеческие останки.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка действительно обнаружили ребра и череп. Останки направили в морг для установления причины смерти.

Правоохранительные органы продолжают вести проверку и устанавливать все детали и причины произошедшего

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе дважды за сутки нашли неопознанные человеческие останки – в Лампово и Южного полукольца. Возраст и пол погибших установить не удалось. Стражи порядка расследуют обстоятельства инцидентов.