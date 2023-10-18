Пазл из костей: под Петербургом геодезисты наткнулись на человеческие останки в канаве

В Кировском районе Ленобласти группа геодезистов обнаружила фрагменты костей человека. Ведется проверка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 октября в полицию позвонил мужчина. По его словам, на улице Набережная в Кировске работали геодезисты и рядом с трубами наткнулись на человеческие кости.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в сточной канаве верхние и нижние конечности, фрагменты позвоночника, ребра и череп. Также была найдена цепочка с крестиком, вероятно принадлежавшая погибшему.

Останки направили в морг для установления причины смерти.

Сотрудники полиции ведут проверку и продолжают устанавливать все детали инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе культурной столицы демонтаж труб преподнес рабочим сюрприз в виде человеческих останков.