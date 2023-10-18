В Ленобласти стартовал Форум Общественной палаты

В Приозерском районе начался Форум Общественной палаты Ленинградской области. Мероприятие продлится два дня.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 18 по 19 октября в Приозерском районе пройдет Форум Общественной палаты Ленинградской области, как сообщает Online47. На мероприятие съехались представители районов 47-го региона.

Главными темами обсуждения являются взаимодействие между органами власти и населением, а также подготовка к президентским выборам в 2024 году. Особое внимание уделяется организации общественного контроля на выборах.

В течение двух дней участники форума смогут встретиться с руководителями комитетов правительства и различных районов Ленинградской области.

Итоги встреч подведут 19 октября.