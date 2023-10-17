В Петербурге 65 пар придут в ЗАГС 23 октября

Около 70 пар Северной столицы подали заявки на церемонию бракосочетания 23 октября 2023 года. В районных отделах ЗАГС понедельник значится в качестве выходного дня.

Фото: unsplash

Стало известно, что 23 октября грядет большой поток желающий скрепить отношения брачными узами, об этом рассказал МК в Питере.

Как отмечается, почти 70 пар планируют обручиться в понедельник, 23 октября. По данным городского комитета по делам ЗАГС, сыграть свадьбу в красивую дату 23.10.2023 хочет почти 70 пар петербуржцев.

Церемонии запланированы в 1-м и 2-м Дворцах бракосочетания. Тем не менее, указывается на день недели. Понедельник для районных отделов ЗАГС считается выходным днем.

Это не первый случай «охоты» за красивой датой. Еще больший наплыв зафиксировали 23 августа 2023 года, когда около 400 пар подали заявки на церемонию бракосочетания.