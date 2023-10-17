Петербургские фонтаны уходят на «зимовку»

В Петербурге, 17 октября, все фонтаны под ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отключат, они уходят на «зимние каникулы». К ноябрю специалисты завершат все мероприятия по консервации объектов.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стало известно, что в Северной столице подходит к концу сезон фонтанов, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Таким образом, 17 октября отключат все объекты, находящиеся под ведомством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Их специалисты приступили к консервации фонтанов, они сливают воду с чаш, очищают декоративные элементы, настраивают системы отопления и вентиляции, а также осуществить демонтаж узлов.

Еще 1 октября в центре Петербурга начались работы по консервации фонтанных комплексов. К концу ноября сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершат все необходимые мероприятия и фонтаны отправятся на «зимние каникулы».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что новый циклон принесет в Северную столицу мокрый снег с порывистым ветром.