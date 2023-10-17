В Петербурге дожди превратятся в мокрый снег

В Северной столице новый циклон над Верхней Волгой принесет городе похолодание, облачность, кратковременные дожди и мокрый снег. Температура опустится до +3 градусов.

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Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус, погоду в Петербурге опеределяет тыловая часть циклона над Верхней Волгой. Таким образом, прогнозируется облачность с кратковременными дождями, а в некоторых районах они превратятся в мокрый снег.

Во вторник, 17 октября, температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, в Ленобласти от +3 до +8 градусов. Ожидается порывистый ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до отметки 754 мм ртутного столба, что недотягивает до климатической нормы.

В среду, 18 октября, Петербург отдохнет от обилия осадков, температура упадет до +3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что обширный циклон с Кольского полуострова также принес в Северную столицу мокрый снег с дождями.