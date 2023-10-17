В Петербурге родственник избил младшего брата и забрал драгоценности из квартиры

В квартиру на улице Маршала Захарова забрался сын с дружками, после чего младший брат получил по голове, а семья лишилась ювелирных украшений на 165 тысяч рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 16 октября, женщина обратилась в отдел полиции по Красносельскому району с заявлением о грабеже с избиением по улице Маршала Захарова.

Правоохранители прибыли на место преступления и выяснили, что сын обратившейся за помощью вместе с двумя подельниками свободно зашли в квартиру. Он с кулаками напал на младшего брата, нанеся тому черепно-мозговую травму.

После этого он забрал ювелирные украшения на 165 тысяч рублей, бытовую технику и документы на квартиру.

Младшего брата госпитализировали в медицинское учреждение, после чего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Парголово мужчина вломился в офис банка, откуда забрал 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США.