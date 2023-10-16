Петербург оказался одним из самых привлекательных городов России для отдыха в ноябре

Город на Неве вошел в тройку лучших городов России для отдыха в праздничные дни ноября. Самым привлекательным для туристов маршрутом в Петербурге оказался маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

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Санкт-Петербург стал ведущим городом для отдыха в ноябрьские выходные, с 4 по 6 ноября. Его выбрали 14% отдыхающих. Данные опубликовали сервис путешествий и сервис бронирования отелей, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по развитию туризма.

На втором месте оказался город Сочи с результатом 13%, а на третьем – Москва, которую выбрали 7% путешественников.

Средняя стоимость ночи в петербургских отелях составит около 3,3 тыс. рублей, а средняя продолжительность поездки – четыре ночи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург возглавил рейтинг самых креативных городов России летом.