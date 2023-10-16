«АукцЫон» простится с умершим поэтом Лубниным

Музыканты группы «АукцЫон» придут попрощаться с умершим художником и поэтом Гавриилой Лубниным. Организовывать мероприятие в честь художника сейчас не планируют.

Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Гавриил Лубнин, художник и поэт, скончался в возрасте 54 лет в Петербурге. При жизни он сотрудничал с группой «АукцЫон». Согласно информации «МК в Питере», директор группы Сергей Васильев подтвердил, что участники коллектива придут на прощание с коллегой.

Однако он не смог дать точного ответа относительно мероприятия в честь Лубнина, сказав «не сейчас».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жена художника и поэта Лублина нашла своего мужа мертвым с ножом в груди.