В Петербурге ранее судимый любитель пьяной езды прибавил к своему сроку еще один год «строгача»

Суд в Петербурге вынес приговор петербуржцу за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ближайшие три с половиной года он проведет в колонии строгого режима.

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Фрунзенский районный суд Петербурга признал виновным Александра Иванова в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, 2 февраля 2022 в года сотрудник ДПС остановил автомобиль Renault Kaptur. За рулем оказался мужчина, ранеце получивший от Московского районного суда Петербурга приговор в виде лишения свободы сроком на полгода и запрета на вождение автомобиля сроком на два года. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с запретом на право управления транспортных средств сроком на 4 года. По совокупности с приговором Пушкинского районного суда от 29.12.2022, мужчина проведет за решеткой 3,5 года.

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