В Петербурге бомжа насмерть забили трубой в «коммуналке»

К гости к бомжу по набережной реки Фонтанки приехал мужчина, после чего отплатил за радушный прием зверским избиением металлической трубой.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 15 октября сотрудникам полиции Адмиралтейскому району поступила информация об убийстве по набережной реки Фонтанки.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Они установили, что в коммунальной квартире по указанному адресу нашли труп бомжа.

Отмечается, что он распивал спиртные напитки с гостем из Ленобласти. В один момент между ними вспыхнул конфликт, после чего тот начал зверски забивать хозяина металлической трубой.

Пострадавший скончался на месте. Неадеквата задержали и отправили в отдел полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе мужчина пришел проверить арендатора «коммуналке», но обнаружил ее бездыханное тело, а также отсутствие документов.