Петербуржец решил навестить квартиросъемщицу, но обнаружил ее мертвой

В Красногвардейском районе по неизвестным причинам скончалась жительница одной из коммунальных квартир. Труп девушки обнаружил арендодатель жилья. Ведется проверка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию обратился слесарь. По его словам, в одной из коммуналок на Среднеохтинском проспекте умерла его квартиросъемщица.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 21-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что погибшая снимала комнату с конца июля этого года.

Также мужчина рассказал полицейским, что дверь в комнату была закрыта на ключ снаружи, сам ключ в комнате не обнаружен, а дверь и замок не имеют следов взлома. Вдобавок какие-либо документы девушки на месте происшествия отсутствовали.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители продолжают вести проверку и устанавливать все детали случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти труп мужчины обнаружили…под машиной.