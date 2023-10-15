Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров признался в ставке на команду соперника

Экс-игрок петербургской команды Быстров поделился историей, как однажды его не выпустили играть, и он решил сделать ставку на команду противника. Но позже оказалось, что футболист все же выйдет на поле.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Заслуженный мастер спорта и чемпион России в составе сине-бело-голубых Владимир Быстров рассказал в выпуске «Это футбол, брат!», как сделал ставку на соперника, против которого выступал

По словам Быстрова, когда появились букмекерские конторы, он зарегистрировался в одной из таких. Перед одним из матчей у него побаливала нога, из-за чего тренер сказал футболисту, что тот не выйдет на поле. После этого расстроенный игрок решил сделать ставку в размере 5 тыс. рублей на команду противников.

Перед игрой выяснилось, что Владимир все же выйдет на поле. Вышеназванный матч «Зенит» выиграл со счетом 3:1, в котором спортсмен оформил дубль.

Поставленные деньги Быстрову вернули, сказав, что нельзя ставить на те матчи, в которых он принимает участие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что председатель «Зенита» объяснил нюансы трансферной политики клуба.