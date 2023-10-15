Александр Медведев прокомментировал кадровую политику в «Зените»

Глава футбольного клуба «Зенит» объяснил по какому принципу отбираются игроки. Медведев также подчеркнул, что в чемпионатах смотрят не на состав, а на результат.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель правления «Зенит» Александр Медведев высказался о трансферной политике футбольного клуба, пишет Sports24.

Медведев отмечает, что по европейскому и мировому опыту на каждой позиции нужно иметь минимум по два игрока, соизмеримых по уровню мастерства и иным параметрам. Подобный подход позволяет достигать побед, поэтому «Зенит» действует таким же образом.

Также председатель подчеркнул, что в основном внимание обращают на результат клуба, а не на его состав. Поэтому является ли состав сине-бело-голубых сильнейшим в РПЛ стоит обсудить зимой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по мнению Медведева, «Краснодар» пока нельзя считать абсолютным лидером в РПЛ.