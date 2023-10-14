В Петербурге выросли цены на посуточную аренду квартир

В Петербурге стоимость аренду квартиры на сутки выросла на 14%. В Москве и Казани показатель увеличился на 19% с октября 2022 года.

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Стало известно, что в крупнейший городах Российской Федерации зафиксировали изменения в арендной плате, об этом рассказали в ТАСС.

Как отмечается, это затронуло 12 городов. Таким образом, в Петербурге стоимость съема квартиры на сутки увеличилась на 14%, а в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре на 19%.

Аналитики подсчитали, что средний размер арендной платы увеличился в среднем по России на 18%. Ночь в Северной столице обойдется туристам в 2,5 тысяч рублей, в Хабаровске — 2,6 тысячи рублей.

Дешевле всего в Челябинске — 1,8 тысяч рублей, а также в Омске — 1,9 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге безумный арендатор накинулся с ножом на хозяев квартиры. После этого он похитил смартфон женщины и вывел деньги.