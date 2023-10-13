В Петербурге арендатор напал с ножом на хозяев

В Невском районе агрессивный квартиросъемщик накинулся с ножом на своих арендодателей. У женщины он похитил почти 40 тысяч рублей с мобильного банка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздно вечером, 11 октября, сотрудникам полиции в Невском районе поступила информация о вооруженном нападении на улице Бабушкина.

Правоохранители установили, что по указанному адресу снимал квартиру житель Калужской области. К нему пришли хозяева жилья. Неадекват набросился на них с ножом.

После этого он завладел мобильным телефоном женщины и через мобильное приложение банка перевел на свой счет 39, 2 тысяч рублей.

Полицейские по «горячим следам» задержали агрессивного мужчину. Его направили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что озлобленная пенсионерка в Красносельском районе воткнула нож в грудь своему супругу.