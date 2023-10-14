Три Р: петербуржцам порекомендовали корнеплоды в сезон простуд

Специалисты рекомендуют к употреблению редиску, редьку и репу. Эти корнеплоды восполнять недостаток витаминов и микроэлементов.

Фото: Pxhere

В сезон авитаминоза и простуд необходимо обогащать свой рацион полезными продуктами. О них рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Эксперты рекомендуют три Р. Первым по списку идет редис. Он является низкокалорийным продуктом, который отлично нормализует пищеварение и утоляет голод. Редис богат витаминами групп С и В. Однако не стоит его употреблять при язве.

Дальше расположился редька. Этот корнеплод незаменим в осеннее время. Он обладает антибактериальными свойствами. Редька отлично восполняет недостаток магния, калия, железа и натрия.

Репа богата клетчаткой, полисахаридами, фосфором, медью, железом, цинком и йодом. Этот корнеплод содержит уникальный растительный антибиотик, который поможет при простуде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителям Северной столицы поведали о вреде хлопьев на завтрак.