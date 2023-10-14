Петербуржцы перечислили самые обсуждаемые места города

В список самых обсуждаемых мест Петербурга вошли «Севкабель Порт», «Новая Голландия», а также Музей Фаберже. Больше половины туристов хотят вернуться в город еще раз.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Стало известно, что в Северной столице создали рейтинг обсуждаемых мест среди горожан, об этом рассказал МК в Питере.

Согласно данным комитета по развитию туризма, в список традиционно вошли «Севкабель Порт», Музей Фаберже, а также «Новая Голландия».

Кроме того, жители и гости города на Неве часто интересуются Океанариумом, «Никольскими рядами» и евангелическо-лютеранской церковью святой Анны Анненкирхе.

Более того, 60% путешественников, посетив культурно-исторические достопримечательности Северной столицы, планируют вернуться во второй раз, так как сложно за один отпуск охватить все. Петербурге с каждым годом становится популярнее у россиян.