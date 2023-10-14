За жалобы отчислим всех: завучи школ Петербурга угрожают ученикам за обращение к Мизулиной

Екатерина Мизулина рассказала об угрозах петербургских завучей в сторону школьников, которые пожаловались на отсутствие отопления в учебных заведениях. Педагоги грозятся отчислениями.

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Стало известно, что работники образовательных учреждений Северной столицы «отметились» своим отношением к ученикам, об этом рассказал Патрульный Петербурга.

Согласно словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, после обращений детей о холоде в школе заведующие учебной частью общеобразовательных заведений начали запугивать их.

Отопительный сезон в Петербурге официально открылся еще неделю назад, однако в помещениях до сих пор холодно. Учителя через школьников хотят выйти на авторов жалобы. Дело дошло до угроз об отчислении.

Кроме того, не один город на Неве «отличился». Тепло до сих пор не дают в некоторых школах Сургута, Ростова, Воронежа и Курска.