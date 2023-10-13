В Ленобласти гниющий труп мужчины нашли в мусороприемнике

Местная жительница в Кировском районе нашла в мусороприемнике гниющее тело 40-летнего мужчины. Полиция направила его труп в морг.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 12 октября, сотрудникам полиции по Кировскому району поступила информация о нахождении трупа по Дачному переулку.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили, что по указанному адресу находилось тело неизвестного мужчины. Он лежал в помещении мусороприемника. Ему было на вид лет 40, по трупу уже пошли гнилостные изменения.

Тело погибшего направили в морг для выяснения обстоятельств смерти. Как отмечается, видеонаблюдение в дома отсутствовало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приозерском районе мужчина стал свидетелем зверского расчленения гостя собственным братом. Последний в пьяном угаре зарезал своего друга и начал его кромсать.