В петербургском метрополитене вышла на работу первая девушка-машинист

В Санкт-Петербурге допустили к самостоятельной работе первую девушку-машиниста. Она уже провела свой первый рабочий день без наставника на станции метро «Выборгская».

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Согласно информации Телеканала Санкт-Петербург, Дарья Яременко стала первой женщиной-машинистом петербургского метрополитена. Она прошла несколько месяцев теоретической подготовки, изучив оборудование, инструкции и правила работы, после чего получила возможность самостоятельно управлять поездом. Также девушка накатала достаточное количество часов опыта на линии, включая симуляцию аварийных ситуаций.

Ранее профессия машиниста считалась вредной и женщин не допускали в этой работе. Однако в 2021 году ограничения были сняты, так как условия работы значительно улучшились.

Дарья будет работать на первой линии метрополитена, управляя новыми поездами.