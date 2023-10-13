Единая диспетчерская служба ЖКХ стала доступна для петербуржцев

В Петербурге заработала Единая диспетчерская служба ЖКХ, которая поможет жителям города оперативно сообщать о проблемах и быстро получать ответ.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

В пресс-службе Смольного сообщили о запуске пилотного проекта Единой диспетчерской службы ЖКХ от Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда. Петербуржцы смогут сообщить в новую службу о проблемах, связанных с жилищным фондом, коммунальными системами и состоянием территорий. Главная функция системы заключается в обработке обращений горожан и оперативной реакции на них.

В рамках пилотного проекта учувствуют диспетчеры Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда и жители многоквартирных домов, обслуживаемых ГУПРЭП «Прогресс». Они могут обратиться в службу по единому номеру или через систему «Жилищный стандарт», после чего диспетчер направит сообщение в соответствующую управляющую организацию.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Культурная столица заняла 12-е место в России по доле расходов на коммунальные платежи. В среднем жители города платят более 6 тысяч рублей в месяц.