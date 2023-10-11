450 новеньких автобусов выйдут на дороги Ленобласти в начале 2025 года

В Ленобласти закупят 450 новых автобусов с начала 2025 года в рамках транспортной реформы. Перевозчики будут обязаны брендировать транспорт, а также осуществлять безналичную оплату проезда.

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Как сообщил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк в программе «Актуальный разговор» в эфире ЛенТВ24, в 47 регионе с 1 января 2025 году будет запущена новая программа транспортной реформы. Она предусматривает появление более 450 новых автобусов на более чем 90 маршрутах.

В начале 2024 года пройдут конкурсные программы для перевозчиков, а уже с апреля-мая следующего года победители смогут закупить транспорт.

Михаил Присяжнюк отметил, что победители конкурсной программы должны будут осуществлять только безналичную оплату проезда, а также брендировать свой транспорт.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что автобусы и троллейбусы Петербурга оснастят Системой электронного контроля оплаты проезда, которая будет считать количество безбилетников.