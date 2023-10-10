Дело о теракте в Василеостровском районе Петербурга дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе на Васильевском острове, который произошел в апреле 2023 года. Материалы дела направлены в суд.

Фото: пресс-служба МВД России

Дарью Трепову* (внесена в список террористов) обвиняют в совершении трех преступлений: террористический акт, в результате которого погиб один человек, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует Дмитрий Касинцев, которого обвиняют в укрывательстве Треповой* в своей квартире после совершения теракта.

Напомним, что 2 апреля 2023 года обвиняемая Дарья Трепова* пронесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее российскому военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва, Татарский погиб и еще 52 человека пострадали.

Согласно следствию, теракт был тщательно подготовлен и организован гражданами Украины, которые были объявлены в международный розыск.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Следственный комитет РФ выдвинул окончательное обвинение женщине, причастной ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга и гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

*физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ