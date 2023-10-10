В Петербурге грудничок погиб после отказа родителей от госпитализации, которую рекомендовала «скорая»

В Выборгском районе в больнице умер младенец с пороком сердца. Врачи поликлиники направили его на госпитализацию, однако скорая помощь сообщила родителям мальчика, что госпитализация не требуется.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 октября в дежурную часть позвонили из педиатрического университета и сообщили, что к ним в 13:39 поступил грудничок в состоянии клинической смерти. В 14:57 малыш скончался в больнице.

Стражи порядка выяснили, что 19-летняя девушка обратилась с полугодовалым сыном в поликлинику, так как ребенок ночью вел себя беспокойно и плакал. После осмотра врачи направили их на госпитализацию, вызвав скорую помощь к дому семейства. Мать с младенцем вернулась домой, и семья стала собирать вещи в больницу.

Однако прибывшая бригада «скорой» осмотрела малыша и заявила родителям, что госпитализация ребенку не нужна и порекомендовала написать отказ. После отъезда медиков девушка дала сыну воды через шприц, но младенца стало тошнить, и он потерял сознание.

Отмечается, что молодая семья жила в квартире родственников, где были созданы все условия для жизни и развития ребенка. С рождения у мальчика стоял диагноз порок сердца, а также имелись необходимые обследования и прививки по возрасту.

Полиция ведет проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе культурной столицы при невыясненных пока обстоятельствах умерла малышка.