В Петербурге начнет теплеть, но дожди пока не отступят

В культурной столице 10 октября пройдет при температуре +8, умеренном ветре и небольших дождях. А к четвергу на юге города начнет теплеть.

Фото: Baltphoto//Владислав Галушко

Петербург во вторник вновь ощутит влияние гребня антициклона, а вечером скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Об этом в своем telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Отмечается, что при таких условиях жителей региона ожидает облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь вечером, начиная с западных районов, пройдут небольшие дожди.

Воздух в культурной столице прогреется не выше +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер подует юго-западный от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду снова нагрянут дожди, порывистый ветер и температура воздуха составит от +10 до +12. Помимо этого, в четверг температура воздуха в южной половине округа достигнет +10…+15, заметил Леус.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в минувшее воскресенье утро петербуржцев началось со снежного покрова на улицах.