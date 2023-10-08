Улицы Петербурга покрылись первым снегом

Утро петербуржцев началось со снежного покрова на улицах. Ночью бушевал ветер, а уровень воды в Неве перешел отметку в 160 сантиметров.

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Стало известно, что в Северной столице осень решила сразу смениться на зимний период, об этом рассказали в Neva.Today.

Как отмечается, вечером, 7 октября, петербуржцы могли ощутить настоящее погодное «разнообразие». Очередной циклон принес шквальный ветер, а также мокрый снег. Кроме того, уровень воды в реке Нева превысил отметку в 160 сантиметров.

Снежная «шапка» на тротуарах и крышах автомобилей образовалась ночью. Горожане утром увидели лишь часть последствий, снег уже к 8 часам начал таять из-за повышения температуры.

Тяжелее всего пришлось Ленинградской области, в которой шквальный ветер до 23 м/с оставил жителей без электричества. В регионе также выпал мокрый снег.