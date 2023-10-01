Петербуржец наткнулся на избитый труп мужчины в подвале дома

В Петербурге мужчина спустился в подвал строящегося дома, но нашел там неизвестного в изуродованной головой. При себе у него были черные «спортивки», футболка и кроссовки.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним утром, 30 сентября, в отдел полиции по Приморскому району поступила информация от петербуржца о нахождении тела.

Правоохранители установили, что в подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов лежит труп неизвестного мужчины.

С первого взгляда стражи правопорядке заметили следы насилия в области головы. Погибшему на вид 45-50 лет, на нем была серая ветровка, под ней оранжевая футболка, черные спортивные штаны, а также темно-зеленые кроссовки.

Его труп отправили в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что инженер во Фрунзенском районе начал свой день с нахождения гниющего трупа в подвале жилого дома.