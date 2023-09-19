На Курской в подвале жилого дома инженер наткнулся на разлагающийся труп мужчины

Во Фрунзенском районе инженера ждала неприятная находка. Мужчина спустился в подвал жилого дома и наткнулся на гниющий труп.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, обеспокоенный рабочий обратился к правоохранителям 18 сентября около 11 утра. Инженер пояснил, что в подвале дома на Курской улице лежит разлагающееся тело.

На место прибыли правоохранители, которые подтвердили наличие прогнившего трупа неизвестного без видимых признаков насильственной смерти. Возраст мужчины установить не удалось из-за давности разложений.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Видеонаблюдения на месте происшествия нет.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в подвале одного из университетов Северной столицы нашли труп неизвестного.