Решение проблемы «обманутых дольщиков» в Петербурге затянулось

798 квартир для стоящих на очереди на улучшение жилищных условий и имеющих льготы петербуржцев получит город в соответствии с контрактами 2021 года. Губернатор Александр Беглов отметил, что это около 35 тысяч «квадратов» социального жилья. При этом улучшения жилищных условий в городе ожидают 42 тысячи семей. Одной из причин, которая позволила Петербургу заключить больше контрактов на социальное жильё, стало повышение выкупной стоимости квадратного метра, которую город готов выплачивать девелоперам. Однако, даже с новыми показателями ждать квартир очередники вынуждены годами.

Проблема «обманутых дольщиков» по-прежнему сохраняет свою актуальность. И это, несмотря на то, что губернатор обещал полностью решить её в уже ушедшем 2021 году.

В частности, ранее Александр Беглов взял под личный контроль решение вопроса по дольщикам ГК «Город». Всем покупателям этой компании была обещана выдача ключей до конца 2021 года. Однако, данное обещание осталось невыполненным - ключи в обещанный срок покупатели так и не получили.