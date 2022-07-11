Застройщик «Л1» задолжал правопреемникам своих дольщиков 15 млн рублей

Девелоперская компания «Л1» Павла Андреева, похоже тянет время, а некоторые дольщики остаются без квартир. Очередной скандал разгорается вокруг ЖК «Глория Парк», который ввели в эксплуатацию еще в 2007 году.

Один из дольщиков, купивший сразу несколько квартир в ЖК, не смог оформить на них право собственности. Компания Андреева тем временем, пыталась и вовсе доказать в суде, что договор с ним не имеет законной силой. Впрочем, это не помешало приставам сначала арестовать незарегистрированное имущество, а затем пустить его с молотка.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении редакции, один из дольщиков заключил договор с застройщиком еще на этапе строительства. Суммарно, в ЖК «Глория парк» мужчина приобрел пять квартир стоимостью 25 млн рублей, однако ни на одну из них не было оформлено право собственности.

«Указанные объекты недвижимости были введены с эксплуатацию в феврале и марте 2007 года, однако до настоящего момента Л1 не зарегистрировало право собственности на них, не передало их участнику долевого строительства», - говорится в материалах гражданского иска.

При этом первоначальный дольщик еще в 2011 году фактически лишился прав на недвижимость из-за долгов. Они перешли после публичных торгов двум юридическим лицам: ООО «Кайдзен» и ООО «Бокуто». Первая компания расположена в Петербурге и специализируется на строительстве зданий и оптовой торговле. Учредителем компании числится Ольга Садвокасова. Вторая фирма, согласно ОКВЭД, занимается аналогичной деятельностью в Москве. Ее единственным владельцем, по данным СБИС, является Антон Легашев, генеральным директором – Илья Гунько.

Что интересно, концерн «Л1» в 2012 году пытался через суд признать договоры на квартиры в ЖК «Глория парк» незаключенными. Суд в этом требовании отказал. Тем не менее, зарегистрировать квартиры на себя ни ООО «Кайдзен», ни ООО «Бокуто» не смогли, так как в соответствующих органах им заявили, что изначальный дольщик не являлся собственником помещений. Каким образом, в таком случае, удалось провести торги, остается только гадать. В результате обе фирмы в последствии оформили договоры цессии на неоформленную недвижимость на двух частных лиц.

Что интересно, обоих покупателей нельзя назвать людьми «с улицы». Так, часть прав перешло юристу группы компаний «ЮАП СПб». Согласны данным на сайте фирмы, он как раз специализируется на сложных спорах с недвижимостью. Вторым участников процесса в роли истца стал учредитель двух строительных компаний.

Однако, добиться положительного решения в Выборгском районном суде, пусть не с первого раза, удалось только после снижения «аппетитов» до 5 млн.

При этом даже эти деньги пострадавшие получить не могут. Согласно информации на сайте ФССП, против ООО «Концерн Л1» уже возбуждено исполнительное производство по решению Выборгского районного суда. Сейчас долг компании, по данным приставов, составляет более 15 млн рублей, включая штрафы и неустойки.

Отбиваться от приставов компания Павла Андреева, вероятно, попытается через суд. Связанные с Андреевым компании имеют богатую судебную практику. Например, согласно картотеке арбитражных дел, девелопер в 2020 году пытался признать законным взыскание почти 2-х млн рублей в пользу ТСЖ «Юрия Гагарина-77», оно как раз и обсуживает ЖК «Глория парк».

В 2019 году застройщик протестовал в суде против взыскания в пользу Комитета по имущественным отношениям под руководством Леонида Кулакова. Дело дошло до апелляционной инстанции, где «Л1» от иска отказались. По аналогичной схеме были попытки оспорить долги перед банком «Санкт-Петербург», «ТГК№1» и «ТЭК СПб». В этих случаях приставы проводили оценку недвижимости, с которой «Л1» был категорически не согласен.

Отметим, что перипетии дольщиков, с компаниями так или иначе связанными с Павлом Андреевым случались и раньше. Так, например, в 2010 году громко гремела история с ЖК «Лондон парк». А в группе дольщиков «Вконтакте» можно найти несколько гневных сообщений в адрес застройщика. Кроме этого, собственники жилья рассказывали, сколько им удалось взыскать за неполученные в срок квартиры.

«В Приморском суде выиграли дело. Взыскали с ЛЭК 2.180.000р., штраф 1.050.000 р. и судебные расходы. На суде присутствовал и сам дольщик. ЛЭК пытался применить срок исковой давности, но не получилось, действовали по новой схеме. Сейчас готовим второй иск на взыскание убытков (процентов по кредиту и разницы между стоимостью квартиры сейчас и на момент заключения договора). Проценты за пользование также будут взыскиваться», - сообщали пользователи в 2015 году.

В настоящее время, по данным СБИС, счета ООО «Концерн Л1» заблокированы.

Однако, это не мешает компании отчитываться о выручке в 67 млн рублей за 2021 год, по данным СБИС. Правда, вместо чистой прибыли только убытки на 8 млн рублей.

При этом, согласно данным на сайте девелопера «Л1 Строительная компания №1», которая, по данным СБИС имеет общего владельца – ООО «Север», в настоящий момент ведет строительство очереди ЖК «Граф Орлов» в Московском районе и ЖК «Байрон» на проспекте Просвещения. В первом ЖК минимальная стоимость квартир начинается от 28 млн рублей.