Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

В Петербурге диагностировано максимальное суточное число случаев заболевания коронавирусом за время пандемии. За сутки болезнь, по данным оперативного штаба, подтвердили у 3958 человек.

В Петербурге уровень иммунизации жителей превышает 80%. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что этого уровня коллективного иммунитета недостаточно для победы над пандемией. Однако, меры по борьбе с ней последовательными не назовешь. Александр Беглов также сообщил, что на матче финала Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге стадион, вероятно, будет заполнен на 100%.

Нелогичные решения губернатора в сложившейся ситуации не помогают Петербургу бороться с заболеваемостью. Однако, они сильно раздражают горожан, которые тщетно ищут логику запретов там, где её нет.