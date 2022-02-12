Власти Петербурга отчитались о сокращении заболеваемости среди подростков

Заболеваемость среди подростков в Петербурге упала в 1,5 раза. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме значительного снижения распространения инфекции, власти также отметили сокращение госпитализаций несовершеннолетних примерно в два раза. Число болеющих преподавателей также сократилось — с пяти до трех тысяч человек.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что к концу 2021 года уровень коллективного иммунитета в Петербурге составит 90%. Однако с тех пор уже достигнутый уровень в 88% упал до 85.

Введенные главой города ограничения, в том числе qr-коды, не дают положительной динамики в борьбе с коронавирусом, а лишь добивают малый и средний бизнес.