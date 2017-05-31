Выявлены биомаркеры развития когнитивных нарушений при болезни Паркинсона

По результатам сканирования головного мозга в качестве биомаркеров были определены дефицит дофамина и уменьшение объема или толщины головного мозга. Исследователи также обнаружили связь между развитием когнитивных нарушений и более низкими уровнями CSF бета-амилоидного белка, маркера болезни Альцгеймера, и однонуклеотидными полиморфизмами в генах COMT и BDNF, которые ранее были ассоциированы с развитием когнитивных расстройств. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS ONE.Отмечается, что участниками исследования были в основном мужчины, белые и высокообразованные, что ограничивает применение полученных результатов в отношении других групп. Тем не менее будущая валидация указанных биомаркеров может помочь в разработке клинических исследований для ранней терапии, способной улучшить умственные способности пациентов с болезнью Паркинсона.Ученые полагают, что более продолжительное наблюдение этой когорты покажет, играют ли роль генетические риски при поздних или более поздних когнитивных расстройствах при болезни Паркинсона.