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31 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Выявлены биомаркеры развития когнитивных нарушений при болезни Паркинсона
Теперь можно предсказать, какие пациенты с болезнью Паркинсона будут страдать серьезными когнитивными расстройствами в течение первых трех лет после постановки диагноза.
В рамках международного проспективного исследования Группа исследователей из Пенсильванского университета проанализировала данные 423 пациентов с впервые диагностированной и не леченной болезнью Паркинсона, не проявлявших признаков когнитивных нарушений. Через три года после обнаружения заболевания у 15–38% (в зависимости от применяемых критериев) этих пациентов начали развиваться когнитивные расстройства.

Ученые провели сканирование мозга, генетические тесты и анализ спинно-мозговой жидкости и установили, что снижение умственных способностей коррелирует с несколькими биомаркерами, сообщает Medvestnik.

По результатам сканирования головного мозга в качестве биомаркеров были определены дефицит дофамина и уменьшение объема или толщины головного мозга. Исследователи также обнаружили связь между развитием когнитивных нарушений и более низкими уровнями CSF бета-амилоидного белка, маркера болезни Альцгеймера, и однонуклеотидными полиморфизмами в генах COMT и BDNF, которые ранее были ассоциированы с развитием когнитивных расстройств. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что участниками исследования были в основном мужчины, белые и высокообразованные, что ограничивает применение полученных результатов в отношении других групп. Тем не менее будущая валидация указанных биомаркеров может помочь в разработке клинических исследований для ранней терапии, способной улучшить умственные способности пациентов с болезнью Паркинсона.

Ученые полагают, что более продолжительное наблюдение этой когорты покажет, играют ли роль генетические риски при поздних или более поздних когнитивных расстройствах при болезни Паркинсона.

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