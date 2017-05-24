Медицина высоких технологий по-петербургски: робот da Vinci, расшифровка аллергии и операции без разрезов

Атмосфера в операционной не совсем привычная, по крайней мере, для обывателя, знающего о работе хирургов из фильмов и сериалов. Никакой крови, напряженности, суеты. Весь процесс демонстрируется на специальном экране – он необходим для ассистентов врача. Сам же хирург смотрит в экран на своем пульте, внешне напоминающем микроскоп. Этот экран дает доктору возможность видеть оперируемый участок в режиме 3D с десятикратным увеличением. Работа на Da Vinci – уникальная, рядом с ней даже легендарный Левша, подковавший блоху, смотрится уже не таким героем.



Еще лет пять назад у этого пациента не было бы шансов. Рак предстательной железы, перенесенный до этого инфаркт, не особо крепкое здоровье. Операцию мужчина мог просто не пережить. Да и осложнения врачи прогнозировали такие, что еще стоило подумать, «резать» или нет. Но мужчине повезло – его прооперировали на самом современном медицинском роботе Da Vinci. Уже через пару дней он сможет начать ходить, а через неделю его выпишут. Врачам во время операции даже удалось сохранить нервные волокна, окружающие предстательную железу с двух сторон, так что потом мужчина сможет полностью восстановить свою эректильную функцию.

