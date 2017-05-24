  • 24 Май 2017
USD 25.05.2017 56.2743 -0.2809
USD ММВБ 19:17 56.43200  
EUR 25.05.2017 62.9203 -0.6986
EUR ММВБ 19:17 63.1210  
Нефть($) 24.05.2017 53.94 0.44
Нефть(p) 24.05.2017 3035.44 +9.74
Медицина высоких технологий по-петербургски: робот da Vinci, расшифровка аллергии и операции без разрезов Собранная раздельно ПЭТ-тара — очень ценный вторичный ресурс Почетными гражданами Петербурга стали патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко Шойгу обещает в ближайшее время назвать причину катастрофы Ту-154
Людмила Кошкина

Медицина высоких технологий по-петербургски: робот da Vinci, расшифровка аллергии и операции без разрезов

Как современные достижения медицины позволяют петербуржцам бороться с тяжелыми недугами, а врачам - возвращать пациентам полноту жизни.
Малоинвазивные операции в последнее время стали невероятно востребованы. Они практически бескровные и малотравматичные. Петербургские доктора не только не отстают от развития современной медтехники, но и используют новые методы лечения, которые раньше были доступны только за рубежом. Какие передовые медицинские технологии сегодня доступны петербуржцам, узнал «Санкт-Петербург.ру».
Операция на новый лад
В операционной больницы № 40 Курортного района Петербурга 55-летний мужчина с диагнозом «рак предстательной железы». Впрочем, назвать аппарат, на котором лежит пациент, просто операционным столом, язык не повернется. Ведь операция проводится на одном из самых современных медицинских роботов - Da Vinci. И проводится, надо сказать, не совсем обычным способом. Хирург находится в нескольких метрах от своего пациента, за специальным компьютеризированным пультом, где с помощью джойстиков и педалей для ног управляет руками робота. Эти самые руки введены в брюшную полость пациента через крошечные дырочки в оперируемом месте на теле. Когда доктор двигает джойстиками, «руки-манипуляторы» робота с хирургическими инструментами копируют и воспроизводят движения кистей и пальцев врача.

Конечно, пациент без присмотра не остается. За ним приглядывает ассистент и операционная медсестра. Они помогают, когда нужно поправить аппарат, установить клипсы, отсосы - в общем, контролировать процесс. Также в операционной постоянно присутствует врач-анестезиолог — он следит за показателями состояния пациента.
Демонстрация работы робота Da Vinci на примере виноградины
Атмосфера в операционной не совсем привычная, по крайней мере, для обывателя, знающего о работе хирургов из фильмов и сериалов. Никакой крови, напряженности, суеты. Весь процесс демонстрируется на специальном экране – он необходим для ассистентов врача. Сам же хирург смотрит в экран на своем пульте, внешне напоминающем микроскоп. Этот экран дает доктору возможность видеть оперируемый участок в режиме 3D с десятикратным увеличением. Работа на Da Vinci – уникальная, рядом с ней даже легендарный Левша, подковавший блоху, смотрится уже не таким героем.

Еще лет пять назад у этого пациента не было бы шансов. Рак предстательной железы, перенесенный до этого инфаркт, не особо крепкое здоровье. Операцию мужчина мог просто не пережить. Да и осложнения врачи прогнозировали такие, что еще стоило подумать, «резать» или нет. Но мужчине повезло – его прооперировали на самом современном медицинском роботе Da Vinci. Уже через пару дней он сможет начать ходить, а через неделю его выпишут. Врачам во время операции даже удалось сохранить нервные волокна, окружающие предстательную железу с двух сторон, так что потом мужчина сможет полностью восстановить свою эректильную функцию.
Железный доктор
Врачи признают: за роботами-хирургами – будущее. Если вчера универсальным «орудием труда» хирурга был скальпель, то уже сегодня ему на смену пришел уникальный робот-техник. С его помощью даже самые сложные операции можно проводить с минимальными осложнениями для пациента. Машины безличны, лишены эмоций, у них не дрожат руки, зато возможностей для выполнения даже самых сложных операций гораздо больше. Робот Da Vinci стал настоящим прорывом в современной медицине. Первый такой робот-хирург был собран в США в 2001 году для особенно точных операций. Сейчас уникальные роботы установлены в тысячах клиник по всему миру. В России таких аппаратов 28, а в Петербурге – всего три, один из них работает в 40-й больнице Курортного района.
Стоимость системы Da Vinci составляет два млн долларов. Роботическая хирургическая система Da Vinci на протяжении последних десяти лет остается самым дорогим и высокотехнологичным медицинским инструментом.
Робот Da Vinci в основном используется для лечения таких заболеваний, как рак прямой и рак ободочной кишки, рак предстательной железы, мочевого пузыря, матки и шейки матки, яичников. Возможности робота безграничны, по сути, сегодня не осталось ни одной области хирургии, где бы не проводились роботизированные операции.

«У робота четыре манипулятора, это как если бы у хирурга было четыре руки, – объясняет «Санкт-Петербург.ру» главный хирург 40-й больницы Дмитрий Гладышев. – Одной «рукой» можно зафиксировать оперируемый орган в нужном положении и продолжить работу другим манипулятором. Манипуляторы имеют семь степеней свободы, то есть способны изгибаться так, как это не смогут сделать руки хирурга. Это позволяет максимально точно производить манипуляции без повреждения нервных ветвей и сосудов, чего не могут сделать руки хирурга. Даже если у врача, управляющего системой, «дрогнет» рука, робот заблокирует неверную команду и укажет на допущенную ошибку».
Робот Da Vinci обеспечивает высокое качество операций, уменьшает кровопотери и количество осложнений. Уже на следующий день после операции пациент может вставать, а через неделю – заниматься привычными делами. А еще после роботизированных операций на теле пациента не остается шрамов и рубцов, ведь разрезы при такой кибер-операции очень маленькие - их величина не превышает одного см.

Сам Da Vinci без участия хирурга не может выполнять операций, но, чтобы управлять сложным аппаратом, необходимо учиться. Процесс обучения в среднем занимает около года и здесь самое главное – желание врача расти над собой. У хирургов 40-й больницы оно есть, поэтому робот Da Vinci здесь работает не покладая своих механических рук.
За последнее десятилетие Da Vinci провел полтора миллиона операций. В странах Евросоюза насчитывается около 600 роботов-хирургов, в странах Азии – 400. В США работает свыше пяти тыс. подобных устройств, с помощью которых ежегодно производится 653 тыс. операций. В России каждая пятая роботическая операция выполняется в петербургской больнице № 40.
Благодаря участию ГБ № 40 в федеральной программе по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в онкологии, роботические операции выполняются абсолютно бесплатно – по квотам. Если делать операцию на роботе не по квоте, ее стоимость составит в среднем 300 тыс. рублей.
Как прочитать аллергию
Различными видами аллергии, по оценке специалистов, страдает около 20% петербуржцев. Многие горожане годами не могут выяснить, на что именно у них появляется неприятная реакция. К счастью, наука не стоит на месте, и теперь аллергологическая служба городской больницы № 40 может предложить петербуржцам уникальную технологию диагностики - Аллергочип (ImmunoCAP). Это исследование позволяет одномоментно определить гиперчувствительность к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов. В ходе анализа (пациенту необходимо всего лишь сдать 30 мкл крови) выявляются специфические иммуноглобулины класса Е к пищевым, пыльцевым, эпидермальным аллергенам, аллергенам плесневых грибов и насекомых.

«Этот метод незаменим для тех, кто уже прошел аллергодиагностику и не получил точного ответа о причинах аллергии, а также для тех, кто хочет получить максимально точный ответ на вопрос о причинах своей аллергической реакции», - поясняет врач аллерголог-иммунолог городской больницы № 40 Дмитрий Вологжанин.

Новый метод отличается высокой точностью и специфичностью: в малом количестве крови обнаруживаются даже очень низкие концентрации IgE-антител. Он является революционным и основан на иммунохемилюминесценции, что позволяет увеличить чувствительность в несколько раз по сравнению с другими методиками. Использовать Аллергочип можно без ограничений – независимо от возраста пациента, состояния кожи, медикаментозного лечения и активности заболевания.
Фото: phadia.com
Дела сердечные
Сегодня в России огромное количество людей нуждается в кардиохирургической помощи, а заболевания сердечно-сосудистой системы стали настоящим бичом современных горожан. Например, аритмия – серьезное заболевание, которое может создать предпосылки для образования тромбов. Если аритмию не удается остановить на раннем этапе, то появляется риск инсульта.

Современная медицина далеко продвинулась в диагностике и лечении всех видов аритмий (бради- и тахиаритмий). Кардиостимулятор имплантируется в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Операция длится не больше часа, пациенты, как правило, находятся в сознании. Выполняется небольшой разрез, через который хирурги-кардиологи вводят в сердце эндокардиальные электроды. После установки электроды подключают к кардиостимулятору и имплантируют в подготовленный «кармашек» под кожу. Все ткани послойно ушиваются и на кожу накладывают косметический шов. Уже наутро пациенты могут ходить.

Еще один малоинвазивный метод радикального лечения тахикардий - радиочастотная аблация (деструкция) проводящих путей сердца. Это достаточно молодой и эффективный способ лечения, в основе которого лежит локальное (точечное) – воздействие электрическим током высокой частоты на «очаг» аритмии или участок цепи кругового движения импульса при тахикардиях. Радиочастотная аблация, как правило, не требует проведения общего обезболивания (наркоза). Операция длится от 45 до 150 минут - все зависит от расположения очага аритмии, быстрого поиска и ее глубины залегания. Обычно уже на вторые сутки после операции пациент может быть выписан из стационара.
В больнице № 40 создан мощный сосудистый центр, в котором сосредоточены все возможности рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиохирургии. Здесь имеются все основные возможности, которые сейчас используются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Без разрезов и осложнений
Еще недавно для лечения крупных ворсинчатых опухолей и начальных форм рака прямой кишки основным методом лечения была полостная операция – передняя резекция прямой кишки. Теперь в случае такого заболевания применяются трансанальные эндоскопические операции. Эта методика появилась относительно недавно и является действительно передовой.

Операции выполняются без разреза и прокола передней брюшной стенки, через просвет прямой кишки. Методика позволяет избежать полостной операции, а период восстановления, составляет в среднем от трех до пяти дней, что значительно меньше, чем при традиционной операции. Выбор метода лечения определяется строго индивидуально, после тщательного обследования пациента, включая гистологическое исследование, МРТ малого таза, колоноскопию, УЗИ, рентгенологическое исследование, анализы и др.
Facebook
Twitter
VK
Instagram
© Санкт-Петербург.ру
В Петербурге прокуратуру просят проверить недвижимость вице-спикера ЗакСа Соловьева В шести районах Петербурга 25 мая проверят трубы на прочность Албин отказался от строительства развязки через Еврейское кладбище В Петербурге открылся логистический центр за миллиард рублей
В Петербурге на ремонт дорог выделят дополнительные 1,5 млрд рублей С «Зенит-арены» срезали весь газон (ФОТО) Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно В Петербурге курсанту военной академии предъявили обвинение в терроризме
Пойманные в Петербурге террористы планировали расстрелять толпу из автоматов В Петербурге после реконструкции открылась Первомайская ТЭЦ ЗакС Петербурга исключил из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию Новый виадук на Обводном канале откроют для автомобилей 26 мая

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm