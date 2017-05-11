Одной биопсии для определения причин рака недостаточно

Ученые исследовали тканевые пробы опухолей головного мозга 35 пациентов и анализировали пространственные вариации генетических различий. Выяснилось, что различные зоны опухоли различаются отдельными мутациями и числом копий определенных генов. Даже в детских медуллобластомах и глиомах для определения генетических особенностей рекомендовано выполнять две и более биопсии. По мнению авторов исследования, эти результаты требуют более внимательного отношения к отбору онкомаркеров при диагностике причин раковых заболеваний.