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11 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Одной биопсии для определения причин рака недостаточно
Клетки одной и той же опухоли могут иметь различную генетическую природу, поэтому необходимы несколько тканевых проб.
Обычно для проверки злокачественного характера опухоли или выяснения генетической причины рака врачи довольствуются единственной биопсией опухолевой ткани. Ученые из Немецкого центра изучения рака (DKFZ) показали, что этого крайне недостаточно, поскольку в рамках одной и той же опухоли часто встречаются различные мутации и генные вариации. Об этом сообщает журнал Nature Genetics, передает medikforum.ru.
Ученые исследовали тканевые пробы опухолей головного мозга 35 пациентов и анализировали пространственные вариации генетических различий. Выяснилось, что различные зоны опухоли различаются отдельными мутациями и числом копий определенных генов. Даже в детских медуллобластомах и глиомах для определения генетических особенностей рекомендовано выполнять две и более биопсии. По мнению авторов исследования, эти результаты требуют более внимательного отношения к отбору онкомаркеров при диагностике причин раковых заболеваний.
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